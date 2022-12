“Io e Emma…” Stefano De Martino | le parole a sorpresa E dai fan della coppia solo applausi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022)De, la rivelazione sul rapporto con Emma Marrone. Ormai la storia d’amore con Belen Rodriguez è tornata a spiccare il volo e la, più unita che mai, fa sognare i fan. Eppure in merito alle vicende sentimentali dell’ex ballerino sono in molti a chiedersi quale sia oggi il rapporto con la nota cantante, conosciuta nel 2013 al talent show di Amici e con cuiha poi iniziato una relazione d’amore. Il rapporto traDeed Emma Marrone, a chiarire una volta per tutte la situazione ci ha pensato l’ex ballerino in persona. Ospite del programma “La conferenza stampa“,non ha avuto alcuna difficoltà nel rispondere alla domande, anche in merito a questioni alquanto private. Sono trascorsi ben 10 anni ormai, dall’addio definito ...