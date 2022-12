Io | ciclista a Roma | ogni giorno sfido la buona sorte

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - Una scommessa quotidiana, o quasi, con il rischio. È questa che vivo avolta che esco in strada con la bici, che con il jogging è il mio hobby sportivo. Uninvestito e uccisodue giorni, ma nella giornata di mercoledì due in un solo; 180 morti nel 2021; 105 morti nel primo semestre di quest'anno. Numeri agghiaccianti quelli che vengono da tutta Italia. Numeri che danno da pensare e che forse indurrebbero gli appassionati delle due ruote a pedali a pensarci bene prima di scendere in strada. Specie se poi si tratta di utilizzare la bici in città come, che di piste ciclabili comincia a vederne un bel po' ma che ancora non sembra pronta a definirsi sicura. Le insidie sono innumerevoli, la gran parte ovviamente inaspettate mentre le altre le devi ...