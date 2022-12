Adnkronos

Roma, 2 dic. - "Questa avventura è cominciata alcunifa quando, lavorando nella mia trasmissione in radio mi venne fatta una richiesta per ... Lo ha detto all'Adnkronos Salute Pino, attore e ...... l'attore e doppiatore Pinoe il cantautore Ron, già consigliere nazionale Aisla. 'Ci sostengono tantissimi partner - sottolinea Massimelli - In questiAisla ha stretto alleanze con ... Insegno: 'Da anni impegnato a sensibilizzare opinione pubblica sulla Sla' Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) – “Questa avventura è cominciata alcuni anni fa quando, lavorando nella mia trasmissione in radio mi venne fatta una richiesta per sensibilizzare le persone sulla Scler ...Riscosse grande successo quando uscì nelle sale cinematografiche di esattamente 24 anni fa. Mulan rimane sempre un classico intramontabile.