Infortunio Neymar | il brasiliano al lavoro con i compagni | gli aggiornamenti – FOTO

(Di venerdì 2 dicembre 2022), l’attaccantealcon il resto dei: gli ultimisul suoIl sito ufficiale di, tramite i propri account social, ha fornito glisulle condizioni dell’attaccante, fuori dalla prima gara di Qatar 2022.Jr está trabalhando intensamente ao lado dos preparadores físicos da Seleção para voltar o quanto antes a treinar com o grupo e ficar à disposição do técnico Tite. Hoje ele treinou na academia! Bora, Ney! ?? Danilo e Alex Sandro também fizeram trabalhos individuais.?? pic.twitter.com/yEukGQONM0—Jr Site (@JrSite) December 2, 2022 IL MESSAGGIO – ...

Proprio nella prima sfida ad eliminazione diretta, la squadra di Tite dovrà fare a meno di, visto che l'attaccante del Paris Saint - Germain non ha ancora recuperato dall'alla ...Chi non sta partecipando attivamente è il fenomeno, costretto ai box dopo la prima partita a causa di un tremendoalla caviglia con interessamento del legamento. Inizialmente si ...Ci sono delle novità su Alex Sandro e Danilo, entrambi alle prese con i percorsi di recupero dai rispettivi infortuni rimediati con il Brasile al Mondiale. Come riferito dal canale Twitter ufficiale ...Calcio d’inizio alle 20. Tite rivoluziona la Seleçao, cui basta un pari per la sicurezza del primo posto. I Leoni Indomabili hanno bisogno del successo (e potrebbe non bastare) ...