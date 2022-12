Inflazione | da S Benedetto bonus 500 euro ai dipendenti

(Di venerdì 2 dicembre 2022) I lavoratori italiani del Gruppo Sanriceveranno undi 500da utilizzare come welfare nel mese di dicembre e potranno utilizzarlo per buoni spesa, pagamento bollette dei servizi ...

Da alcuni anni San Benedetto ha integrato all'interno della sua strategia aziendale, il metodo Kaizen, originario della cultura giapponese, che punta al continuo miglioramento di tutti i processi ...