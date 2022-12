Indiana Jones e la Ruota del Destino | un ringiovanito Harrison Ford nel trailer italiano

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Svelato anche ildie ladel, quinto capitolo della saga interpretata da, in uscita a giungo 2023. A poche ore dall'uscita deloriginale, approda in rete anche ildie ladel, questo il titolo completo dell'atteso sequel che torna per la quinta (e ultima) volta a raccontare le avventure del coraggioso archeologo interpretato dache nelvediamo perfino in versione ringiovanita grazie alla CGI.ricco di scene d'azione e di scambi di ...