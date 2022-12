Indiana Jones 5 | titolo | trailer e l' Ai che rivoluziona l' età degli attori

3' e il lungometraggio Lucasfilme la Ruota del Destino. Kevin Feige, Presidente di Marvel Studios, ha presentato Zoe Saldana, che interpreta Gamora nel franchise, prima di entusiasmare ...Così Harrison Ford apre il primo trailer in italiano di 'e la Ruota del Destino'. Il nuovo lungometraggio Lucasfilm, diretto da James Mangold, debutterà al cinema a giugno 2023 e l'...Lucasfilm ha diffuso il trailer ufficiale del nuovo capitolo di Indiana Jones in cui rivedremo Harrison Ford, ringiovanito.Le prime immagini ufficiali di "Indiana Jones and the Dial of Destiny", che uscirà al cinema a fine giugno 2023 Cecilia Uzzo I fan di "Indiana Jones" non hanno nemmeno dovuto aspettare Natale per ...