In verità sono così | la drammatica foto della figlia di Bobby Solo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Cambio di look per Veronica Satti. Ladisi è rasata i capelli dopo aver attraversato un periodo tutt'altro che semplice. E dalla trasformazione, la Satti ha deciso di ricavarne un bellissima azione. I suoi capellistati infatti donati a un'associazione per la lotta contro i tumori. A svelarlo lei stessa, su Instagram. "Eh sì! porto la parrucca in realtà- ha spiegato sui social -. Avevo molta ansia a mettere questama è una rinascita, l'anima lavata, pronta a riscrivermi dopo un periodo di crisi, di profondo dolore e intensa sofferenza.ancora qui". Uno scatto pubblicato per ricordare a tutti che è possibile donare i propri capelli alle tante persone chesottoposte a ...