In piazza San Pietro torna la tradizionale benedizione dei Bambinelli con Papa Francesco

Servizio Informazione Religiosa

Poste Italiane: consegnato a 17 giornaliste il Premio Speciale Matilde Serao, istituito per i 160 anni dell'azienda Si è tenuta ieri nell'ufficio di Poste Italiane diSilvestro a Roma la cerimonia di consegna del Premio Speciale Matilde Serao per il giornalismo: 17 professioniste, vincitrici delle passate edizioni, sono state celebrate da Poste Italiane ...Al via il Mercatino diNicola inPiccapietra. Comincia oggi l'appuntamento con il mercatino natalizio più antico di Genova. Al via il Mercatino diNicola tra tradizione e solidarietà. Fino al 23 dicembre è in ... Natale: Roma, l'11 dicembre in piazza San Pietro la benedizione dei Bambinelli Proponeva sigari cohiba abusivamente utilizzando come negozio il Milomat tra piazza Duomo e via San Raffaele: l'uomo di nazionalità cubana è stato denunciato ...Si terrà sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16,30 la lezione del Corso di Archeologia Medievale promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento ...