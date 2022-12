“In buone mani” tradizione e contemporaeo nella Galleria Antonio Verolino

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 2 dicembre 2022) c2714 Alberto Gianfreda Nothing as it seems 2019 ceramica e catena in alluminio cm 25 x 10 x 10 dimensioni e forma variabile Ph C Filippinidi Modena presenta la mostra che pone a confrontoe contemporaneità dal 16 dicembre al 12 febbraio 2023 MODENA – Ladi Modena presenta, dal 16 dicembre 2022 al 12 febbraio 2023, “In”, a cura di Irene Biolchini, una mostra che mette in discussione le tradizionali categorie di pittura, scultura, ceramica e tessuto, ponendo a confronto le ricerche di autori storicizzati e artisti contemporanei, accomunati da un nuovo modo di sentire e intendere la materia. Realizzata in collaborazione con laGiustini / ...