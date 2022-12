(Di venerdì 2 dicembre 2022) Pensavo che fare glifosse il risultato di una società consumistica e insostenibile e, soprattutto sotto le feste, rappresentasse una picconata alle economie locali, alle tradizioni fatte di passeggiate in città con il costante ritmo di scampanellii e Jingle Bells. Poi un giorno vidi due signore litigare in un negozio per l’ultimo panettone rimasto. Urlavano insulti cercando di ottenere quel lievitato. Che non era neanche granché. Dov’era la magia diin quel momento? Dov’erano il Dio bambino, Babbo, Mariah Carey? Erano a casa ad aspettarmi pacificamente attorno a un tavolo con un pc, non lontano dal panettone già azzannato e una playlist di cori gospel. Ed è dallo schermo di un computer che parte la ricerca verso i miglioridove fare gli ...

Linkiesta.it

Link allo: Crak Brewery Winology " vini a sorpresa come regalo Scegliere il vino per sé o per gli altri, se non si è molto esperti, può diventare un gioco monotono fatto dalle solite etichette ...... Il Natale che premia i tuoi regali *SCARICA L'APP Brolo* Puoi semplicemente farlo attraverso ... potresti scoprire offerteda parte dei commercianti e non solo! Operazione a premi a ... Imperdibili shop online per gli acquisti di Natale Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...