Il pugno duro di Putin al telefono con Olaf Scholz | «I bombardamenti sull’Ucraina sono inevitabili»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Gli attacchi missilistici russi«forzati e», colpa anche dell’Occidente che continua ad armare Kiev e così facendo allontana i negoziati di pace. Non fa sconti Vladimir, in un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco, parlando della situazione in Ucraina e della possibilità di una risoluzione per via diplomatica del conflitto. Secondo, isulle città ucraine«una risposta forzata e inevitabile agli attacchi provocatori di Kiev contro le infrastrutture civili russe, tra cui il ponte di Crimea e impianti energetici». Una risposta che secondo il presidente russo si è resa necessaria anche per l’appoggio militare che la Nato ha fornito agli ucraini. «Una linea ...