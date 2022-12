Il Presepe di Sutrio | scolpito a mano da artisti del FVG | esposto in Piazza San Pietro dal 3 dicembre

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Arriva dain Carnia, Friuli Venezia Giulia, profumerà di legno di cedro e dal 3arrederà il cuore diSan, a Roma, con le sue 18 statue disposte su una superficie di 116 metri quadrati, illuminate da 50 punti luce: è ildel Natale 2022 in Vaticano, realizzato da un team died artigiani del legno che da decenni sono attivi sul territorio, ae in tutta la regione. Il Comune divanta una radicata tradizione dell’artigianato del legno: borgo suggestivo di poco più di 1200 abitanti, adagiato alle pendici del Monte Zoncolan e incorniciato dalle Alpi Carniche, è esso stesso un “paese –”. Da oltre cinquant’anni, infatti, le sue case, le sue strade, i suoi abitanti sono ...

...l'invito che il Papa ha rivolto in Aula Paolo VI alle delegazioni di, di Rosello e del Guatemala che hanno offerto l'albero e i due presepi di questo Natale. Oltre all'albero e alche ...Da non perdere nella Capitale anche il tradizionaleche sarà inaugurato il 3 dicembre alle ore 17 in piazza San Pietro . Quest'anno è stato realizzato dagli artisti di, in Friuli ...Questa mattina papa Francesco nell'udienza nell'Aula Paolo VI ha ringraziato i donatori dell'Albero di Natale e del Presepio allestiti in Piazza San Pietro. «L'albero e ...“L’albero e il presepe sono due segni che continuano ad affascinare piccoli e grandi. L’albero, con le sue luci, ricorda Gesù che viene a rischiarare le nostre tenebre, la nostra esistenza spesso rinc ...