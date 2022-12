Il Pd continua a discutere della sconfitta elettorale senza un’idea su cosa fare al Congresso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il meritorio dibattito sul futuro del Partito democratico apertosi sulle pagine di Repubblica è ricchissimo di spunti, idee, suggestioni e naturalmente tante critiche a quel partito e ai suoi gruppi dirigenti (Francesco Piccolo: «Lì dentro, nel Partito, ci sono persone grigie e timorose, caute e pronte a spendersi soprattutto per una rivalità molto virile»). Ciò che accomuna tutti gli scritti è una vera e propria costernazione per il punto cui si è giunti con la batostadel 25 settembre e insieme il desiderio – anzi: il bisogno – di ritrovarsi sotto il cielosinistra perduta. Se si scorre questa piccola enciclopedia (finora una sessantina di interventi) vi si trova materia non per uno ma per dieci congressi: dal primato dell’ambiente a quello del femminismo, dal ruolo dei cattolici all’orizzonte socialista o laburista, dal partito del ...