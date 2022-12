Il Papa | “Il pericolo più grande della guerra è la mancata volontà di costruire la pace”

LAPRESSE

... la difesa e la custodia della 'casa comune', richiamando le parole diFrancesco nell'... come nel recente passato , a permettere il tradimento Dispiace che non ci si renda conto delper ...Trasporto sanitario d'urgenza giovedì mattina da Lamezia Terme (Cz) a Montichiari (Bs) con un Falcon 900 del 31esimo Stormo dell'Aeronautica, per una bambina di 5 anni in imminentedi vita. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità - spiega l'aeronautica militare - , su ordine della Sala Situazioni di Vertice ... Ucraina: Papa, mancata volontà di costruire pace è pericolo più grave - LaPresse "Essere un Leader pour la Paix nel momento che stiamo attraversando è una grande responsabilità e non solo un impegno. Ci siamo accorti che la famiglia umana, minacciata dalla guerra, corre un pericol ..."Essere un Leader pour la Paix nel momento che stiamo attraversando è una grande responsabilità e non solo un impegno. Ci siamo accorti che la famiglia umana, minacciata dalla guerra, corre un pericol ...