Il monito del Papa | “Cani nel passeggino al posto dei figli… abbiamo bisogno di bambini”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Città del Vaticano – “Siamo in un grave inverno demografico, bruttissimo, un inverno demografico grave e dobbiamo reagire con tutte le nostre forze, con il nostro lavoro, le nostre idee“. A denunciarlo, ancora una volta, è ilricevendo in udienza il Forum delle Famiglie. Il Pontefice, nel suo intervento, ha fatto un esempio emblematico: “Il segretario mi ha detto che l’altro giorno passava per piazza San Pietro e ha visto una signora con il carrello deima dentro c’era un cagnolino… è un simbolo. Ci vogliono figli,dei figli!”. Di seguito il testo completo del discorso pronunciato dal Santo Padre: Cari fratelli e sorelle, benvenuti!Ringrazio il Presidente Gianluigi De Palo per le sue parole e per il lavoro di questi anni al Forum delle Associazioni Familiari – non è timido davvero! –. E ...