Il mondo del volontariato a Bergamo | un corpo attivo | ma che non attrae giovani

(Di venerdì 2 dicembre 2022). Sono tante, ma di piccole dimensioni. Sono innovatrici, ma poco ricettive delle opportunità offerte dai bandi. Sono molto responsive, ma faticano ad attrarre i. È questo il quadro che emerge dall’imponente ricerca suldelbergamasco condotta dall’Università degli Studi diin collaborazione con la Provincia die il Csv, il Centro di Servizio per il. Un lavoro faticoso e durato mesi, ma che ora è in grado di offrire una fotografia, la prima, sullo stato dell’associazionismo della provincia di. È stato presentato giovedì (1 dicembre) nella Sala consiliare dell’Università, in via Salvecchio, il report dell’indagine che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa di ...

Genova24.it

09.00 SLITTINO " Nations Cup a Igls (non è prevista diretta tv/streaming) 10.00 COMBINATA NORDICA (Coppa) - Gundersen femminile a Lillehammer, HS 100 (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN )La Coppadi sci di fondo continuerà a Lillehammer oggi. Le due gare odierne saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming su Discovery+, ... Lutto nel mondo del giornalismo genovese, è morta Laura Ferrero È lui il piccolo campione degli scacchi al terzo posto nella graduatoria mondiale under 10 (nati dal 2012 in poi) del primo dicembre, numero uno al mondo tra i soli nati nel 2012 e numero due under 10 ...Un oggetto cult disegnato da Silvio Gazzaniga, designer e scultore milanese. Valentina Losa, CEO della Bertoni: «L’idea di questa Coppa nacque da lui e da mio nonno». MONDIALI 2022: Risultati e classi ...