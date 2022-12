Il Marocco si qualifica agli ottavi | caos e disordini a Milano e Torino

"Torino ormai sta diventando una banlieue in cui le strade vengono devastate per festeggiare la vittoria delcontro il Canada ai Mondiali in Qatar. Anni di governo Pd e M5S e questo è il ...Pronti via e ilpassa subito in vantaggio e mette in discesa il discorso qualificazione. Dopo quattro minuti infatti il portiere canadese Borjan commette un errore incredibile che spiana la ...(LaPresse) Impresa del Marocco che si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio in Qatar da primo del girone. Decisiva la vittoria 2-1 sul Canada. E anche a Milano, in Corso ...Tutti gli accoppiamenti degli ottavi dei Mondiali in Qatar 2022, tra quelli già delineati e quelli da scoprire.