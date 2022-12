Il cross di Mitoma era buono | nasce il tormentone mondiale

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - È diventato subito 'trend topic'sui social il caso Var del secondo gol del Giappone contro la Spagna: tra chi applaude e chi contesta la decisione di convalidare la rete di Ao Tanaka nata da uncon il pallone che sembra aver varcato la linea di fondo, si è scatenato un acceso dibattito. In assenza di un'immagine chiara dall'alto, decine di utenti si sono cimentati nel filmare in casa l'immagine di un pallone sulla soglia di una porta o su una riga tracciata con lo scotch mostrando quanto possano essere fuorvianti le foto scattate da una prospettiva che non sia perpendicolare. Dal Brasile c'è chi non ha dimenticato l'umiliazione della semifinale persa in casa per 7-1 nel 2014 e ha irriso alla germania per quel "millimetro che ha fatto la gioia di milioni di brasiliani". The Japan goal explained rather crudely. The view from ...