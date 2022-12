Il Cremlino | “Siamo aperti a un negoziato” | Putin a Sholz | “Kiev lo rifiuta perché si sente protetta dall’Occidente”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Seppure lentamente, complici gli eventi e, soprattutto, le forti pressioni economiche che questa guerra sta comportando, sembrano finalmente essere maturati i temi giusti per iniziare a dare voce alle ‘diplomazie’. Dal canto suo, sia direttamente che attraverso i suoi ministri, più volte il presidente russo Vladimirha dato la sua disponibilità ad iniziare una sorta di. E ieri, anche il presidente degli Stati Uniti dopo un lungo periodo di dura chiusura, si è dichiarato pronto ad incontrare il numero uno delper porre fine a questo drammatico conflitto. Peskov conferma che “Il Presidente è sempre stato e continua a essere aperto a negoziati per garantire i nostri interessi” E a testimonianza che non si tratta soltanto di ‘dichiarazioni vaghe’, buttate là soltanto per alleggerire la tensione, quanto affermato ...