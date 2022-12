Il centimetro che ha deciso Giappone-Spagna

Linkiesta.it

... camminando lungo l'asse principale, tra via Mainella e via degli Escavatori, i pedoni si ritrovano in una specie di imbuto strettissimo, con le autovi sfrecciano a undi distanza. Si ...Al 39' Gnabry cerca la doppietta, il suo destro a giro dentro all'area di rigore si spegne a undal palo difeso da Navas. Al 42' è Neuersale in cattedra, rimediando con una bella ... Il cattivo tempismo di Michel e l’inconcludente incontro con Xi Jinping Dall’alto la palla sembra sfiorare la linea di fondo mentre se si ingrandiscono le immagini mancano almeno 5 centimetri e la “luce”: si vede chiaramente: la palla era uscita e il gol giapponese da ann ...Quando si parla di migranti, l’attenzione è focalizzata sul loro numero e sulle difficoltà di accoglienza e integrazione da parte del Paese ...