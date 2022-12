Il Brasile pensa già agli ottavi | Tite vara il maxi turnover E il Camerun prova a imitare la Tunisia

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilgià, inutile nasconderlo. Dopo le due vittorie su due, la qualificazione matematica e il primo posto in tasca,decide dire ile li cambia tutti per sfidare uninvece in piena lotta per non salutare il Qatar. Del resto, gli infortuni di Neymar e Danilo sono un monito importante per i verdeoro, che non possono permettersi di perdere altre pedine per strada. In attesa di ritrovare il suo fuoriclasse, che il ct potrebbe ritrovarecon tanto di tridenteto insieme a Rodrygo e Vinicius, in campo le seconde linee. Dal veterano Dani Alves a Fred in mezzo al campo, passando per la staffetta tra Gabriel Jesus e ...