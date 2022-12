Iaccarino | l’agente | “Antalya sogno che si avvera Dimostrerà a Spalletti che lui c’è”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 dicembre 2022)di Gennaroritiene cheè unche sie si mette in mostra perA Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Grillo, procuratore tra gli altri di Gennaro, centrocampista centrale della Primavera del Napoli che è partito con la truppa azzurra per il ritiro ad. Una grande vetrina per il talento azzurro. Per Gennaroè una grande vetrina per la sua carriera Le parole di Grillo: “è napoletano e tifoso del Napoli quindi andare adè ilche si. E’ chiamato spesso ad allenarsi con la prima ...