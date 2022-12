I “saggi” del Pd litigano su Veltroni | «La sua Carta del Lingotto è liberista e mercatista»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) A volte, in politica, “uccidere il padre” può essere necessario. Se ne va convincendo anche il comitatone costituente assemblato da Enrico Letta più capicorrente per dare una riverniciata al partito e per riscrivere il nuovo manifesto dei valori del Pd. Attualmente – informa l’Huffington Post – intellettuali, politici, società civile, rappresentanti del volontariato sono alle prese con il manifesto originario, ladeldel 2008, ispirato personalmente da Walter. Strano a credersi, dal suo esame stanno emergendo critiche e divergenze profondissime. «È un manifesto ordo», ha sentenziato, ad esempio, un big del calibro di Roberto Speranza, che sulla stroncatura ha incassato il plauso della politologa Nadia Urbinati. Il Comitato vuole riscrivere il Manifesto dei valori In effetti, il ...