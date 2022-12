I pm sulle manovre finanziarie della Juve | «un contesto criminale di allarmante gravità»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nella richiesta di domiciliari per i tredici indagati, tra cui Agnelli e Nedved (misure cautelari rigettate dal gip in estate), la Procura di Torino definisce l’operato finanziario del club bianconero al centro dell’indagineplusvalenze e gli stipendi come “undi”. Lo scrive Calcio e Finanza. ““Undi, essendosi di fronte a condotte illecite, reiterate e protratte nel tempo, per ben tre esercizi, di indubbio spessore ponderale”. Così la Procura di Torino descrive l’operato finanziariontus, al centro di una maxi indagine che coinvolge i vertici societari. I Pm lo hanno ...

