ilGiornale.it

...francese ricordando che la Francia è 'il più antico alleato' per gli Stati Uniti e 'un...la visita a Washington e 'avere una discussione approfondita con il presidente Biden e iteam'....francese ricordando che la Francia è "il più antico alleato" per gli Stati Uniti e "un...la visita a Washington e "avere una discussione approfondita con il presidente Biden e iteam". “I nostri partner sul territorio punto di riferimento per i clienti nei nuovi scenari strategici”. Parla il presidente di Mercedes-Benz Italia Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Dalla transizione elettrica alla rete di vendita, dal rischio "effetto Cuba" alla strategia del lusso: l'intervista esclusiva al Ceo di Mercedes Benz Italia Radek Jelinek ...