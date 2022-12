“I nostri partner sul territorio | punto di riferimento per i clienti anche nei nuovi scenari strategici” Parla il presidente di Mercedes-Benz Italia

ilGiornale.it

Come vede il percorso di transizione verso l'elettrico in Italia Si sta facendo abbastanza "Se si vuole ottenere un risultato concreto, non è mai abbastanza, si può sempre fare di più. Quello che ......francese ricordando che la Francia è "il più antico alleato" per gli Stati Uniti e "un...la visita a Washington e "avere una discussione approfondita con il presidente Biden e iteam". 2 ... “I nostri partner sul territorio, un punto di riferimento per i clienti anche nei nuovi scenari strategici”. Parla il presidente di Mercesed Italia Oltre mille tra partner e sviluppatori hanno risposto all’invito del Red Hat Open Source 2022, pronti a confrontarsi sulle grandi opportunità dell’open source ...Spesso ci sentiamo sopraffatti dai programmi e dagli schemi che noi stessi creiamo. Eppure, un po' di «disordine volontario» potrebbe aiutarci a stare (e fare tutto) decisamente meglio. Ne abbiamo par ...