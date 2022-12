I migliori 10 film del 2022 per i Cahiers du Cinéma

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Iduhanno svelato gli attesissimi10del. Si tratta di uno dei momenti più attesi dell’anno da parte dei cinefili di tutto il mondo. La rivista di cinema più celebre e conosciuta svela i titoli che, secondo il loro punto di vista, meritano di essere ricordati nel corso di questa annata. A essersi aggiudicato il primo posto in questa speciale classifica è stato Pacifiction. Di seguito la lista completa: Pacifiction di Albert Serra Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson Nope di Jordan Peele EO di Jerzy Skolimowski Il gioco del destino e della fantasia di Ryusuke Hamaguchi Bowling Saturne di Patricia Mazuy Apollo 10 ½ di Richard Linklater Introduction di Hong Sang-soo Nobody’s Hero di Alain Guiraudie Qui A Part Nous di Jonas Trueba Negli ultimi anni, i ...

Torna puntuale come ogni dicembre l'appuntamento con Cahiers du Cinéma per stilare l'edizione 2022 dell' annuale classifica deiscelti dalla prestigiosa rivista francese . Anche quest'anno il magazine ha voluto premiare moltipresentati nel corso dell'ultima edizione del Festival di Cannes, tra cui ...