“Ho un ritardo” | Oriana shock al GF Vip dopo il massaggio ad Antonino

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 2 dicembre 2022)Marzoli non riesce a staccarsi daSpinalbese. Nonostante lui le rida in faccia e abbia dichiarato il suo interesse nei confronti di Ginevra Lamborghini, la venezuelana torna sempre da lui. “Ho un”,al Grande Fratello Vip Solamente poche ore prima, proprioaveva “sgamato”che parlava male di lei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.