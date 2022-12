Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-3 | Girone G | Mondiale in Qatar 2022 VIDEO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasi qualifica agli ottavi di finale delinbattendo per 3-2 la. Apre le marcature Shaqiri al 20esimo minuto, è poi Mitrovic a ritrovare il pareggio sei minuti più tardi. Altre due le reti prima del termine della prima frazione di gioco: prima quella di Vlahovic e poi il gol di Embolo. Ad inizio ripresa è poi Freuler, dopo vari errori, a riportare lain vantaggio con un bel gol di mancino. Termina 2-3 allo Stadium 974. Di seguito glidel match. SportFace.

StadioSport.it

VIDEO GLIDI COREA DEL SUD - PORTOGALLO 2 - 1 ILDI HORTA ILDI KIMVIDEO GLIDI GHANA - URUGUAY 0 - 2 IL RIGORE SBAGLIATO DA AYEW IL PRIMODI DE ARRASCAETA Video Gol Highlights Giappone-Spagna 2-1: Sintesi 1-12-2022 Ghana - Uruguay highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per l’ultima giornata del Gruppo H di Qatar 2022 ...La Corea vola agli ottavi battendo il Portogallo in rimonta grazie a un gol al 91’, con Son che si inventa l’assist decisivo mandando in rete Hwang Hee-Chan dopo un contropiede solitario. Il Portogall ...