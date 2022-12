Gvardiol-Chelsea | la conferma del giocatore | 'Magari un giorno'

Calciomercato.com

Commenta per primo Joskoè uno dei protagonisti della Croazia ai Mondiali. Il giocatore è stato accostato al, che sembra molto vicino a chiudere per un suo trasferimento a Stamford Bridge . Il giocatore, ...... risultato che ha permesso alla Croazia di strappare il pass per gli ottavi, il classe 2002 ha parlato apertamente del suo futuro e della possibilità di vestire la maglia delIl mio agente, attualmente, se ne sta occupando. Vedremo. In questo momento sono felice al Lipsia. Il Chelsea è un grande club e forse un giorno sarò un suo giocatore. Sarebbe bello, soprattutto ...Josko Gvardiol è tra le rivelazioni di questo Mondiale in Qatar. Il difensore centrale della Croazia è da tempo accostato al Chelsea, che spinge per chiudere prima che il prezzo aumenti ulteriormente.