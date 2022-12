Guerra Ucraina | allerta per aerei da guerra dalla Bielorussia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Aggiornamentidasono decollati. Pare si tratti diche trasportano missili non intercettabilidifesa aerea. Intanto la Russia continua ad avanzare delle accuse nei confronti degli Stati Uniti e la Nato che avrebbero addestrato personale militare e fornito armi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. Il fiume Dnipro continua ad essere la linea principale del fronte sud. I bombardamenti proseguono dall’altra parte del fiume, dove è stata tolta di nuovo la corrente elettrica dopo tre settimane in cui era assente a partire dal momento in cui le truppe russe hanno lasciato il territorio. La Russia inoltre aveva intimato di lasciare le ...

Ieri al presidente della Commissione Ue Von der Leyen ha annunciato una Norimberga per i crimini dirussi in: 'Creeremo un tribunale ad hoc, ci assicureremo che la Russia paghi per la ...Oggi dal Cremlino è giunta la seguente precisazione: per la Russia è impossibile accettare la condizione posta dal presidente Usa Joe Biden per trattative sull', ossia che prima le truppe di ...(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Ventiquattro cani salvati dalla guerra in Ucraina e portati a Roma: sono i protagonisti di un singolare calendario dell'avvento. L'iniziativa nasce per favorire le adozioni ...Guerra in Ucraina, pace vicina o lontana La Turchia ha invitato l’Occidente a convincere Kiev a sedersi al tavolo dei negoziati con la Russia. «Abbiamo bisogno di convincere alcuni alleati ...