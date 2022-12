Guerra Pd a Giorgetti | “Dite che il condono è per le situazioni di bisogno Perché non c’è una clausola che preveda verifiche?”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Sono la prima a dire che in caso diè necessario andare incontro al debitore. Manon c’è nessunache condizioni la concessione dello sgravio a una verifica della condizione del soggetto?”. A domandarlo al ministro Giancarlodurante l’audizione sulla manovra del governo Meloni in commissione Bilancio è stata l’ex sottosegretaria all’Economia (oggi deputata Pd) Maria Cecilia. Il tema è quello della “tregua fiscale”, che il governo nega sia unanche se la relazione tecnica dice il contrario (ma “sullo stralcio ammetterà che è un”, ha ironizzato). “L’Agenzia delle Entrate sarebbe assolutamente in grado di fare il controllo – ha proseguito – se è disposto ad accettare un emendamento che vada ...

Il Fatto Quotidiano

... la pandemia , ma nessuno poteva immaginare un evento così straordinario e ancora poi impattante come ladella Russia in Ucraina con le conseguenze sul fronte energetico '. Pnrr,: '......costi finali delle opere pubbliche ha detto oggi il ministro dell'economia Giancarloin ... ma nessuno poteva immaginare un evento così straordinario e ancora poi impattante come la... Guerra (Pd) a Giorgetti: “Dite che il condono è per le situazioni di bisogno Secondo il ministro per le Imprese, quando venne redatto il piano nel 2021 le priorità erano altre. Prima c'erano lockdown e pandemia, ora i rincari ...Il ministro sicuro di centrare i target di fine anno, esorta l'Italia ad accelerare. I due delegati Ue come poliziotto buono e poliziotto cattivo: ...