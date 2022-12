Guarda | la Svizzera segna uno straordinario gol di squadra con il bellissimo assist di Ruben Vargas

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:-Serbia sarebbe sempre stata una partita di fuochi d’artificio, ma non ci aspettavamo che il calcio fosse così sbalorditivo. Entrambi i gol serbi sono stati eccellenti di per sé, ma il gol della partita, sicuramente, deve andare alla stella del Nottingham Forest Remo Freuler, dopo che il centrocampista è entrato in area per coronare una splendida azione di. Freuler è la prima stella del Forest are in una Coppa del Mondo dai tempi di Pierre van Hooijdonk nel 1998 – e anche se potrebbe avercela fatta, i suoi compagni didovrebbero prendersi un po’ di merito. Soprattuttoche ha fornito l’importantissimo (e davvero adorabile). Il colpo all’indietro! Semplicemente superbo ...