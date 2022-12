Gravissimo incidente | Alberto muore a 29 anni dopo giorni di agonia in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un’altra tragedia della strada ha sconvolto una comunità intera.Tamagnone è morto a Comotredi, in seguito ad un devastante. Sin da subito c’era stata enorme preoccupazione sulle condizioni di salute del giovane, che aveva solamente 29. Come scritto da La Provincia di Como,l’impatto devastante era stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, caricato a bordo di un’ambulanza e trasferito in codice rosso all’della città lombarda. Nonostante i medici abbiano fatto l’impossibile per tenerlo in vita, nella giornata di venerdì 2 dicembre è arrivata la notizia peggiore che ha sconvolto Como.Tamagnone è morto perché erano troppo gravi le ferite riportate ...