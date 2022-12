Grande Fratello Vip | Oriana Marzoli provoca Sonia Bruganelli | Nikita piange da quattro giorni | ora voglio sapere cosa dirà

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo gli attacchi nel corso dell'ultima puntata delvip, lapunge lacitandoPelizon, in lacrime per Luca Onestini.

Il giorno delle nozze, però, Steffy scoprirà che ilha incastrato Brooke affinché Ridge la ... nelle Anticipazioni Americane di Beautiful Ilgiorno è arrivato , e, poco prima che abbia ...Cambio programmazione sulle reti Mediaset da gennaio 2023 dove ci sarà spazio ancora per ilVip 7 ma in versione ridotta. Al sabato sera spazio al ritorno di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi, mentre tra le fiction confermate spicca Buongiorno mamma 2 con ...L'incubo del Covid nella casa del Grande Fratello Vip è ormai passato, ma ieri Giaele De Donà si è lasciata scappare un dettaglio sulla situazione legata alle scorse settimane che metterebbe in ...Il conduttore Alfonso Signorini e le due opinioniste potrebbero essere alla loro ultima edizione del GFVIP Prosegue il percorso dei ...