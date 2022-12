Grande Fratello Vip 7 | Charlie Gnocchi a Micol Incorvaia | “Ho paura che resti indietro”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 2 dicembre 2022)dopo che è calato il sipario sulla puntata in diretta del GF Vip 2022, inizia una conversazione concon lo scopo di cambiare la situazione che si è creata e poter conoscere meglio l’influencer. Quello che è accaduto con Wilma e Patrizia gli ha fatto capire come deve comportarsi nella casa e quale deve essere l’atteggiamento quando sorgono dei problemi, in particolare questa volta con, che a suo dire è troppo chiusa e si relaziona poco con parte del gruppo. Inizia così a parlare con lei. GF Vip 7, le parole diperinizia a parlare con, evidenziando con la diretta interessata che fin da quando è entrata nella casa, si è ...