Governo | Calenda | ' uscite stravaganti da ministri | stiano zitti e capiscano dove stanno'

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Quando sono andato al Mise per 4 mesi non ho detto una parola perchè intantovo capire". Così Carloa margine in un'iniziativa ad Ancona a chi gli chiede di alcunedei neocome quella sull''umiliazione' di Giuseppe Valditara, "è' una cosa da idioti", dice il leader di Azione. "Ogni tanto dicono delle cose un po'. c'è Sangiuliano che arriva e dice 'facciamo la fiction su Oriana Fallaci' e l'avevano già fatta. Ma dico perchè non stai zitto e capiscistai?".

... ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, ha commentato il faccia a faccia tra Carloe ... "Vuole sabotare ilMeloni": chi sgancia la bomba di fango su BerlusconiRoma, 2 dic " "ha fatto una cosa sbagliata, non per aver parlato con la Meloni, può farlo con chi vuole. Ma l'opposizione si fa in Parlamento al, misurando proposte alternative sui singoli ...Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Quando sono andato al Mise per 4 mesi non ho detto una parola perchè intanto dovevo capire”. Così Carlo Calenda a margine in un’iniziativa ad Ancona a chi gli chiede di alc ...Per come si è configurata la candidatura di Donna Letizia finirà per essere poderoso alleato di Attilio Fontana, certificandone il ritorno a Palazzo Lombardia ...