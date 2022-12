Governo | armi a Kiev per tutto il 2023 per decreto Il Cdm vara il sesto pacchetto di aiuti per l' Ucraina

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilha deciso di seguire la linea Nato e Usa e hato in Cdm unlegge per fornire all'ildidi, la norma riguarderà l'intero prossimo anno, fino al 31 dicembre. Non saranno quindi più necessari passaggi in Parlamento, cosa che chiedevano a gran voce il M5s e Sinistra Italiana e Verdi. Gli armamenti dovrebbero essere in linea con i precedenti, possibile l'invio di sistemi anti-drone ma sarebbero esclusi i missili terra-aria che chiedeva Zelensky. Il Cdm ha approvato inoltre un invio di denaro alla Regione Calabria per fronteggiare la grave crisi della Sanità: 96,6 mln di contributi statali. Segui su affaritaliani.it