“Gossip Girl” | ecco la seconda stagione in contemporanea USA Le anticipazioni

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Disponibile da oggi Torna il reboot dicon la. Il debutto, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW oggi, 2 dicembre. La messa in onda diè incon gli USA (in onda su HBO Max). Torna così l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale. Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La primaha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW (come lo è anche la serie originale del 2007). Sinossi ...