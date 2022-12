Gli atleti di Special Olympics Italia incontrano il Parlamento - Sport - quotidiano.net

Presente il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò. Il presidente Angelo Moratti: 'I nostripossono diventare un esempio di speranza, coraggio e determinazione per ...... che si propone di indagare le performance degli. Un laboratorio, quest'ultimo, sviluppato ... sia infine come contesto di avvicinamento perstudenti all'arrampicata. ' Puntiamo a far ...Dall’1 all’8 ottobre 2023 saranno oltre 2mila gli atleti attesi da 35 nazioni, la maggioranza dei quali dal centro-nord Europa, per gli EOC-European Orienteering Championships, i Campionati Europei ...Si chiude così una tre giorni di confronto e aggiornamento per rendere gli stessi atleti veri e propri alfieri del cambiamento. Presente Giovanni Malagò, presidente del Coni.