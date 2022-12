Giornalista stronca Milly Carlucci | “Chiedo scusa alla d’Urso”

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La nuova edizione di Bndo con le Stelle sta ottenendo ottimi ascolti, ma anche diverse critiche per l’alto tasso di litigate (anche tra i giudici). Tra i detrattori delle nuove puntate del programma dic’è anche un noto. Ieri in una diretta Facebook di Tv Talk, Riccardo Bocca hato Bndo dichiarando che il format è stato snaturato in funzione degli ascolti Appuntamento speciale! Domani venerdì 2 dicembre la seconda semifinale di #bndoconlestelle che inizierà alle ore 22:00 circa, dopo la partita dei mondiali! Vi aspettiamo numerosi su #rai1 @pic.twitter.com/lMPCPkt6k6 —(@) ...