Gioielli & Design | il calendario 2023 di Ileana della Corte è ambientato nell’hotel Habita 79 di Pompei

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Èall’interno dell’hotel79 nel cuore dia poca distanza dagli scavi archeologici ildigiunto alla sua 34° edizione, dal titolo. Non poteva che accoglierci nella hall dell’hotel dando così il benvenuto al primo mese dell’anno Roberta Santagata de Castro in completo smoking Roberta Bacarelli. Posano in straordinaria eleganza Daniela Bernardis in pelliccia SHERÌ e Francesco Pedone in M. Cilento; F.llo nel mese di febbraio davanti ad anfore antiche. A marzo è la volta di Benedetta Vitale in Eles Couture che si lascia fotografare in posa statuaria. Aprile regala uno scatto open air con protagoniste ...