Giappone | morto il cannibale di Kobe | Issei Sagawa aveva 73 anni

Avvenire

Instabilirono che non era pazzo - Le autorità del suo Paese decretarono che l'uomo fosse in grado di intendere e volere, ma furono costrette a lasciarlo in libertà, dal momento che in ......Santa Susanna èa causa di una malattia. Era conosciuto da tutti conosciuto come Enzo, Carofalo, l'artista di Torre Santa Susanna che aveva esposto le sue opere in tutto il mondo, dal... L'italiano trovato morto a Tokyo: un caso di ordinaria disumanità Issei Sagawa, soprannominato "il cannibale di Kobe", è morto a 73 anni. L'uomo, nel 1981, uccise una compagna universitaria in Francia e si cibò con alcune parti del cadavere: per questo efferato crim ...Durante Giappone-Spagna è avvenuto un fatto destinato a fare discutere. Tanaka ha segnato il gol del vantaggio e per il VAR è buono. Il Giappone è a punteggio pieno dei mondiali in Qatar, mentre la Sp ...