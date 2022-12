Ghana | la vendetta è un piatto che va servito… dopo 12 anni

Così il commissario tecnico del: 'Dobbiamo attaccare e pressare alti, non abbiamo altre ...agli ottavi ma l'allenatore ha detto di non voler fare troppi calcoli e neppure parlare di '' ...Per il traguardo possibile e per l'annessache si consumerebbe verso Luis Suarez. Storia del Mondiale 2010, ultimo minuto dei supplementari,e Uruguay sono in pari e lui devia con la ...Lo "spareggio" del Gruppo H avrà una posta in palio più alta dei semplici ottavi di finale: per le Black Stars sarà una rivincita dopo la polemica sconfitta del 2010 ..."Non devo scusarmi" queste le parole di Luis Suarez sulla parata contro il Ghana, a un giorno dalla sfida a Qatar 2022 contro i ghanesi ...