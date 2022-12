Gf Vip | Pamela Prati felice | ma è fuori dai salotti televisivi? Ecco perché

... opinionista dell'edizione del GFalla qualeha partecipato da concorrente, Toffanin non ha nascosto di non credere a Prati, né a proposito della sua innocenza rispetto al caso del finto ...Ma chi ci crede Ma secondo te, è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia Perché più o menoPrati dopo il GF, una particolare richiesta potrebbe remarle ...Pamela Prati è uscita dal GF Vip e molti dei suoi fan si aspettavano finisse nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin, come succede a tutti gli ex gieffini. A quanto pare, però, la famosa showgirl ...Ecco un nuovo retroscena per quanto riguarda Pamela Prati dopo le indiscrezioni uscite nella giornata di ieri.