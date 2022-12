GF Vip | Oriana torna da Antonino e poi rivela | “Ho un ritardo”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip 7 i telespettatori connessi alla diretta di Mediaset Extra hanno assistito a una sorta di riavvicinamento traSpinalbese eMarzoli, che si sono ritrovati a letto per un massaggio ma poi sono andati a dormire separatamente. Ma la notizia più eclatante è lazione che poco dopo la modella venezuelana ha fatto all’amica Sarah Altobello, ovvero che ha un. Grande Fratello Vip 2022, riavvicinamento (in amicizia) traSpinalbese eMarzoli Passata più di una settimana dal rapporto intimo, avvenuto sotto le coperte, traSpinalbese eMarzoli, i due hanno ripreso a parlarsi e ieri sera l’influencer ha fatto un massaggio all’ex di Belen Rodriguez prima che ...

Gegia smaschera Antonino Spinalbese Antonino Spinalbese continua a stare al centro delle critiche per il comportamento assunto nella Casa del Grande Fratellonei confronti diMarzoli . Un ...GF7,Marzoli è incinta di Antonino Spinalbese Il messaggio. Antonino Spinalbese , ex di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì, è stato un po' definito il latin lover di questa edizione . ...Adesso, però, ci sarebbe un vero e proprio colpo di scena: Oriana Marzoli ha rivelato di avere un ritardo dopo la passione con Antonino Spinalbese. GF Vip 7, Oriana Marzoli è incinta di Antonino ...Nella casa del Gf Vip, Luca Salatino ha deciso di mettere in atto uno scherzo improvviso ai danni di Oriana, che non l'ha presa benissimo. Durante il momento della doccia, l'ex tronista ...