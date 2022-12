Germania | Neuendorf | “Guardiamo avanti Prossima settimana incontrerò Bierhoff e Flick”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “L’eliminazione dal Mondiale fa davvero male, dobbiamo guardaree lavoreremo per gestire al meglio questa situazione”. Così il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd, è intervenuto dopo l’eliminazione dellanella fase a gironi ai Mondiali di Qatar 2022. “Abbiamo già una tabella di marcia, laci vedremo cone questo sarà solo il primo passo della procedura che abbiamo già avviato” ha aggiunto il presidente federale. Tanta delusione anche per il cancelliere Olaf Scholz. “Come tutti i tifosi di calcio in, anche il cancelliere Scholz è triste che la nazionale tedesca non sia andata” ha detto in conferenza stampa a Berlino un portavoce del governo tedesco, ...

