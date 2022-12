Germania fuori dai Mondiali | le reazioni sui social VIDEO

Al 38' Musiala prova a riportare laavanti ma colpisce male. Ci riesce invece Havertz che, al 39', firma la doppietta personale su cross di Gnabry. Tempo quattro minuti e arriva il 4 - 2 dei ...Come contro la. Prima sotto, poi in recupero, infine in gloria. Il Giappone fa valere la legge del Sol ... Al 42' la Spagna manca il raddoppio con Williams che sparamisura il suo ...Il calcio è il regno delle sorprese. Capita così che, per la sua seconda edizione consecutiva, la blasonata Germania debba abbandonare subito i mondiali, spazzata via da Spagna e Giappone.Diario mondiale, undicesima puntata. C’è stato un momento in cui erano fuori entrambe, Spagna e Germania. Poi il cerino è rimasto in mano ai tedeschi. Ottavi: Giappone-Croazia, Marocco-Spagna.