Germania eliminata | Kimmich | “Peggior giorno della carriera Ho paura di cadere in un buco”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’eliminazione dal Qatar è ilmomentodi Joshua. Parola del jolly del Bayern Monaco che in sala stampa non nasconde l’amarezza per l’addio al Mondiale già ai gironi. “Per me personalmente, questo è ilmia. Hodiin un”, ha detto il centrocampista ai giornalisti. “Ti fa pensare che questi fallimenti siano collegati alla mia persona. Questo è sicuramente ilpiù difficile. La seconda volta che sono stato eliminato ai Mondiali, nel mezzo abbiamo avuto gli Europei, dove siamo stati eliminati in anticipo. Questo è amaro e ci sono state molte opportunità perse negli ultimi quattro anni”. Anche Ilkay ...